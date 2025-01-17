Шольц считает, что Украине не выделят новый пакет помощи до выборов в бундестаг

Шольц не рассчитывает на принятие доппакета помощи Киеву до выборов в бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сомнение в том, что до досрочных парламентских выборов в стране, назначенных на 23 февраля, удастся принять решение о выделении Киеву дополнительного военного пакета на сумму €3 млрд. Его слова передает ТАСС.

«Во время выборов в бундестаг этот вопрос будет вынесен на голосование: следует ли это делать за счет бюджета и за счет единства, справедливости и будущих инвестиций в Германию или каким-то другим способом», — отметил Шольц на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Канцлер уточнил, что поддержит дополнительные поставки оружия в Киев лишь при условии, что будет ослаблено правило о долговом тормозе, которое запрещает превышать расходы бюджета над его доходами.

«Единственным решением, которое не потребует сокращений в других областях бюджета Германии, является привлечение дополнительного кредита», — добавил он.

17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Шольца за блокировку €3 млрд для помощи Украине.

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.