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В Совфеде отреагировали на фото Бербок, «проигнорировавшей» Шольца

Сенатор Пушков допустил уход Бербок после фото с протянувшим к ней руку Шольцем
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Ebrahim Noroozi/AP

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал фотографию, на которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок «проигнорировала» канцлера Олафа Шольца во время заседания правительства, когда тот протянул к ней руку.

Пушков разместил часть этого снимка, на которой видна только Бербок, и добавил подпись: «Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду». По мнению сенатора, женщина не долго будет возглавлять немецкий МИД.

Изначально фото опубликовал таблоид Bild, когда сообщил о том, что Бербок демонстративно ушла с заседания правительства после отказа Шольца одобрить новый пакет военной помощи Украине. Сама глава МИД уже объяснила, что не «игнорировала» канцлера. Она отметила, что распространившийся в сети снимок символизирует нынешнее время, когда вырванные из контекста кадры предполагают то, чего не происходит на самом деле, и добавила, что не знала о том, что происходит у нее за спиной.

Ранее Пушков объяснил, почему Трамп не будет помогать Зурабишвили.

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