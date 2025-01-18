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Глава МИД ФРГ демонстративно отреагировала на отказ Шольца поставить помощь Украине

Глава МИД ФРГ Бербок ушла с заседания после отказа Шольца от новой помощи Киеву
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Ebrahim Noroozi/AP

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок демонстративно ушла с заседания правительства после отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет Bild.

Председатель правительства Германии ветировал проект выделения военной помощи, над которым ведомство Бербок совместно с министерством обороны работало на протяжение нескольких месяцев. В новый пакет помощи должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава МО ФРГ Борис Писториус и Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля

17 января Бербок заявила, что ее очень задевает нежелание Шольца выделять €3 млрд Украине, «чтобы набрать несколько голосов» на выборах.

При этом ФРГ регулярно поставляет Украине новые партии вооружений, отчеты о чем публикуются на сайте МО страны. 13 января Германия впервые передала Украине артиллерийскую установку типа RCH 155.

Ранее Бербок раскритиковала Меркель за строительство газопровода «Северный поток — 2».

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