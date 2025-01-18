Бербок объяснила фото, на котором «проигнорировала» Шольца

Бербок объяснила, что не видела протянувшего к ней руку Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ZDF объяснила, почему проигнорировала канцлера Олафа Шольца во время заседания правительства, когда тот протянул к ней руку.

По словам Бербок, распространившийся в сети снимок символизирует нынешнее время, когда вырванные из контекста кадры предполагают то, чего не происходит на самом деле. Она добавила, что не знала о том, что происходит у нее за спиной.

До этого Bild написало о том, что Бербок демонстративно ушла с заседания правительства после отказа Шольца одобрить новый пакет военной помощи Украине. Канцлер ветировал проект выделения военной помощи, над которым ведомство Бербок совместно с министерством обороны работало на протяжение нескольких месяцев.

В новый пакет помощи должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус и Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля.

Ранее Бербок выдвинула Сирии ультиматум.