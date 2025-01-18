Минюст Дании прокомментировал самовольный визит датского депутата в поместье Трампа

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор осудил визит лидера Датской народной партии и члена датского парламента Мортена Мессершмидта в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул министр, в конституции страны установлено, что внешнюю политику Дании определяет правительство, а не члены парламента, встречающиеся с главами иностранных государств.

Хуммельгор добавил, что самовольные действия Мессершмидта являются непрофессиональными и вызывают беспокойство не только для репутации Дании, но и для отношений страны с Гренландией.

По словам чиновника, власти не знают, что конкретно депутат обсуждал во время поездки, а также какое впечатление он оставил.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.