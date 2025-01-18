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В сенате США рассказали о последствиях в связи со сменой формата инаугурации Трампа

Сенат США: перенос инаугурации Трампа в закрытую ротонду привел к потере билетов
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J. Scott Applewhite/AP

Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства пригласительных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо пресс-офиса сената Соединенных Штатов.

В тексте письма выражается искреннее сожаление, что из-за неблагоприятных условий большинство гостей не смогут присутствовать на церемонии.

Подчеркивается, что для представителей СМИ доступ в ротонду получат только журналисты пресс-пула, которые будут освещать церемонию приведения Трампа к присяге.

17 января Трамп подтвердил, что основная часть его инаугурации, запланированной на 20 января, состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее.

По словам Трампа, инаугурационная речь и другие мероприятия пройдут в Капитолии, по аналогии с инаугурацией Рональда Рейгана в 1985 году, когда сильный холод также вынудил изменить формат церемонии.

Политик также добавил, что традиционный парад 20 января состоится в комплексе Capital One Arena.

Ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию Трампа.

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