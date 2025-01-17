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Экс-советник Пентагона призвал Трампа немедленно прекратить поддержку Киева

Полковник Макгрегор: Трампу следует немедленно прекратить поддержку Украины
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Cheney Orr/Reuters

Чтобы прекратить украинский конфликт, избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу следует как можно скорее прекратить поддержку Киева. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Он должен сказать: «Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее, и я объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине», — сказал Макгрегор.

Кроме того, Трампу нужно приказать всем американским специалистам, помогающим ВСУ, покинуть украинскую территорию, добавил полковник.

Макгрегор считает, что после этого президент Украины Владимир Зеленский тоже покинет свою страну, чтобы «потратить незаконно полученные деньги» США.

16 января Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию.

Ранее сообщалось, что Байден успел усложнить процесс снятия санкций с РФ для Трампа.

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