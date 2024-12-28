Хинштейн обсудил с Володиным вопрос насчет ветеранов в Курской области

Володин и Хинштейн обсудили предоставление ветеранства за бои в Курской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили предоставление статуса ветерана боевых действий за участие в боях по отражению нападения Вооруженных сил Украины на регион. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

«Вопрос ранее поднимался на прямой линии с президентом. Депутаты вместе с правительством активно работают над этим, чтобы в весеннюю сессию принять необходимые решения», — указано в сообщении.

Предполагается, что статусом ветерана боевых действий будут наделены участники контртеррористической операции в Курской области.

До этого первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что вопрос выплат участникам контртеррористической операции (КТО) в Курской области наравне с участниками специальной военной операции будет решен в ближайшее время.

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