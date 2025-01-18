В Госдуме поддержали решение суда арестовать собственность Моргенштерна

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в интервью «Лента.ру» поддержала решение суда арестовать земельный участок и другое имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

По словам парламентария, суд принял правильное решение, поскольку Моргенштерн «достаточно наговорил на статус иноагента и вел себя безобразно».

18 января прокуратуры Москвы сообщила, что суд арестовал имущество Моргенштерна. По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Следствие считает, что артист нарушил часть 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.