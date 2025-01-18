Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС сообщил, когда будут названы имена заложников для обмена

ХАМАС: список подлежащих обмену заложников опубликуют за день до обмена
close
Oded Balilty/AP

Список палестинских заключенных, подлежащих обмену в рамках сделки с Израилем, будут публиковаться за день до обмена. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, передает ТАСС.

Сообщается, что «списки будут публиковаться перед каждым днем обмена в рамках согласованного механизма», а число передающихся Израилю заложников будет зависеть от числа подлежащих освобождению палестинцев.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС. Также против сделки выступил министр финансов Бецалель Смотрич. Оба они являются ключевыми сторонниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддерживая его со стороны ультраправых и ультраортодоксальных религиозных общин Израиля.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС объяснили, от чего будет зависеть число освобождаемых израильтян.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами