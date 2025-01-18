ХАМАС сообщил, когда будут названы имена заложников для обмена

ХАМАС: список подлежащих обмену заложников опубликуют за день до обмена

Список палестинских заключенных, подлежащих обмену в рамках сделки с Израилем, будут публиковаться за день до обмена. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, передает ТАСС.

Сообщается, что «списки будут публиковаться перед каждым днем обмена в рамках согласованного механизма», а число передающихся Израилю заложников будет зависеть от числа подлежащих освобождению палестинцев.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС. Также против сделки выступил министр финансов Бецалель Смотрич. Оба они являются ключевыми сторонниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддерживая его со стороны ультраправых и ультраортодоксальных религиозных общин Израиля.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС объяснили, от чего будет зависеть число освобождаемых израильтян.