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Кабмин выделил средства на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство направит 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям новых регионов РФ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российское правительство утвердило выделение более 6 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первом квартале 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Средства, уже заложенные в федеральный бюджет, будут перераспределены и направлены на выплату пенсий, назначенных в соответствии с региональным законодательством.

Финансирование осуществляется путем предоставления дотаций региональным бюджетам через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Распределение средств выглядит следующим образом: более 3,2 миллиарда рублей – ДНР, более 2 миллиардов рублей – ЛНР, около 369 миллионов рублей – Запорожская область и свыше 500 миллионов рублей – Херсонская область.

Это решение призвано обеспечить своевременную выплату пенсий гражданам новых регионов России.

До этого сообщалось, что Социальный фонд с марта по 15 октября назначил 801 тысячу пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее резко вырос разрыв между пенсиями в регионах России.

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