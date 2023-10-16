В новых регионах России назначили свыше 800 тысяч пенсий

Социальный фонд с марта по 15 октября назначил 801 тыс. пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил глава фонда Сергей Чирков, передает РИА Новости.

По его словам, с начала 2023 года в этих регионах начали выплачивать единое пособие и детские выплаты. Также он отметил, что свыше 155 тыс. ежемесячных выплат с начала года получили в этих субъектах жители, которые имеют инвалидность.

«На текущий момент времени буквально самая свежая информация: мы за период с марта месяца по 15 октября назначили 801 тыс. пенсий», — сказал он.

16 октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД РФ рассказала о работе в новых регионах страны. По ее словам, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях выстраивается полноценная система защиты детства.

Также в этот день вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявляла, что правительству России передали предложения по реабилитации детей из новых регионов.

До этого сообщалось, что число пенсионеров в России в 2023 году вырастет на 1,1 млн человек, при этом в 2024 году — на 569 тыс. Отмечалось, что рост числа пенсионеров в РФ зарегистрирован впервые с 2019 года, когда была проведена пенсионная реформа.

Ранее глава Минфина пообещал рост средней пенсии в РФ до 23,2 тысячи рублей.