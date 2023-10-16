Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В новых регионах России назначили свыше 800 тысяч пенсий

Соцфонд: в новых регионах России с марта по октябрь выплатили 801 тысячу пенсий

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Социальный фонд с марта по 15 октября назначил 801 тыс. пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил глава фонда Сергей Чирков, передает РИА Новости.

По его словам, с начала 2023 года в этих регионах начали выплачивать единое пособие и детские выплаты. Также он отметил, что свыше 155 тыс. ежемесячных выплат с начала года получили в этих субъектах жители, которые имеют инвалидность.

«На текущий момент времени буквально самая свежая информация: мы за период с марта месяца по 15 октября назначили 801 тыс. пенсий», — сказал он.

16 октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД РФ рассказала о работе в новых регионах страны. По ее словам, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях выстраивается полноценная система защиты детства.

Также в этот день вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявляла, что правительству России передали предложения по реабилитации детей из новых регионов.

До этого сообщалось, что число пенсионеров в России в 2023 году вырастет на 1,1 млн человек, при этом в 2024 году — на 569 тыс. Отмечалось, что рост числа пенсионеров в РФ зарегистрирован впервые с 2019 года, когда была проведена пенсионная реформа.

Ранее глава Минфина пообещал рост средней пенсии в РФ до 23,2 тысячи рублей.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий