Разрыв между пенсиями в регионах России резко вырос

С начала текущего года разрыв между средними пенсиями в регионах России резко вырос. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Социального фонда.

В настоящее время максимальная региональная пенсия в стране превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самый низкий размер пенсии зафиксирован в Кабардино-Балкарии (17 тысяч рублей), наиболее высокий — на Чукотке (40 тысяч рублей). Средняя сумма пенсий по всей России составила 21,8 тысячи рублей.

Также самые высокие пенсии в Ненецком автономном округе (34,8 тысячи рублей), в Магаданской области (34 тысячи рублей), Камчатском крае (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей).

Наименьший размер пенсии предоставляется жителям Дагестана (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкессии (18,6 тысячи рублей), Калмыкии (18,6 тысячи рублей) и Крыма (18,7 тысячи рублей).

Как заверил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян, уровень пенсий разнится в том числе из-за стоимости проживания в регионах РФ. В частности, на Чукотке все стоит гораздо дороже, чем в Кабардино-Балкарии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».