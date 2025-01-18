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Лукашенко помиловал еще 23 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм
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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что решение было принято исходя из принципов гуманизма. Контроль за поведением помилованных будет осуществлять МВД Белоруссии.

В конце декабря прошлого года Лукашенко помиловал еще 20 человек, которых осудили за преступления экстремистской направленности. Известно, что 11 из них — женщины. Также 14 помилованных имеют хронические заболевания, у десяти осужденных есть дети, одна женщина — мать четверых детей. Все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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