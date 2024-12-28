Лукашенко помиловал еще 20 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, которых осудили за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Глава государства подписал соотвествующий указ. Известно, что 11 из помилованных — женщины. Также 14 помилованных имеют хронические заболевания, у десяти осужденных есть дети, одна женщина — мать четверых детей. Все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

По данным агентства, МВД Белоруссии обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных.

В начале декабря Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Отмечается, что все эти люди, — 11 женщин и 18 мужчин — раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к президенту. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, 15 имеют хронические заболевания.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.