«Мы находимся на постоянной связи». Токаев рассказал об общих задачах Казахстана и России

Насыщенная повестка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя визит президента России Владимира Путина в ноябре 2024 года, заявил, что повестка переговоров была очень насыщенной. По его словам, лидеры двух стран успели обсудить ряд важнейших вопросов, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетическую сферу и многие другие. Также он отметил, что многое в этих четырехчасовых переговорах осталось за кадром.

«Президент Владимир Путин – опытный государственный деятель. Он хорошо понимает специфику Казахстана», — рассказал Токаев.

По его словам, Россия и Казахстан не могут не развивать торгово-экономические отношения, так как страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница.

Обеспечить стабильность

Токаев в интервью подчеркнул, что он находится на постоянной связи с Путиным.

«Мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов», — отмечает глава Казахстана.

Он также назвал показательным тот факт, что Владимир Путин совершил 33 визита в Казахстан в прошедшем году.

По его словам, Россия и Казахстан играют ключевую роль в обеспечении стабильности в Евразии.

Строительство АЭС

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе ноябрьского визита Путина лидеры двух стран также обсуждали вопросы строительства АЭС в Казахстане. По словам Токаева, они договорились о том, что Казахстан, являясь заказчиком проекта, выступит генеральным оператором.

«Ведутся переговоры с разными компаниями, включая также китайские и западные. Но окончательное решение будет принято по итогам конкурсных процедур», — отметил Токаев.

Также лидер Казахстана заявил, что в ближайшем будущем в стране может быть построена и вторая АЭС.

«Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит», — добавил он.