Бербок резко высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала предыдущее правительство ХДС во главе с Ангелой Меркель за строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку он якобы способствовал зависимости Берлина от российских энергоносителей. Ее слова приводит Politico.

«Так же, как «Северный поток — 2» никогда не был только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же не случайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться», – заявила Бербок.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Бербок задело нежелание Шольца выделять €3 млрд Украине.