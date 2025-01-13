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Германия передала Украине первую САУ типа RCH 155

Welt: ФРГ передала Украине первую артиллерийскую установку типа RCH 155
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Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Трансляцию церемонии, которая прошла в Касселе, вел телеканал Welt.

Отмечается, что в Касселе оборонный концерн KNDS производит системы подобного типа.

Писториус подчеркнул, что передача САУ Киеву является сигналом того, что Берлин продолжит его поддерживать.

Для обслуживания САУ RCH 155 нужен расчет из двух человек. Установка является одной из самых современных в своем классе.

До этого РИА Новости сообщало, что девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге «в условиях конфликта».

В командовании Силами реагирования союзников (ARF) сообщили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет осуществляться в ходе вымышленного конфликта с примерно равным по силе противником.

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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