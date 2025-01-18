Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллионеры стали массово покидать Британию

The Times: Британия столкнулась с массовым исходом миллионеров при смене власти
close
Shutterstock

Британия столкнулась с массовым исходом миллионеров при смене правительства. Об этом сообщает газета The Times.

Лейбористы во главе с Киром Стармером пришли к власти впервые за долгие годы в июне 2024 года. С этого момента Британию покинули не менее 10,8 тыс. обладателей многомиллионных состояний — на 157% больше, чем в 2023 году.

Среди этого числа не менее 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн, — британские богачи уезжают в Швейцарию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной для такого оттока миллионеров из Британии является иная, чем у консерваторов, экономическая политика — лейбористы больше нацелены на сбор налогов с самых богатых британских подданных.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала Британию «несостоявшимся государством» из-за экономической политики лейбористов.

Ранее бывший премьер Британии решила засудить действующего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами