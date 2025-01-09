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Бывший премьер Британии решила засудить действующего

Экс-премьер Британии Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру Стармеру
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Phil Noble/Reuters

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру страны Киру Стармеру, если тот продолжит ее обвинять в обрушении экономики страны. Об этом пишет Daily Mail.

Лиз Трасс пробыла на посту главы правительства всего 49 дней. Она ушла в отставку после того, как принятый ею экономический план привел к рекордному падению фунта.

«Мы не согласны с тем, что любое движение рынка в соответствующий период, упомянутое в ваших клеветнических заявлениях, можно классифицировать как «крах экономики»», — говорится в письме юристов Лиз Трасс, направленном в адрес Стармера.

Представитель действующего премьер-министра в ответ заявил, что политик не намерен отказываться от своей позиции по поводу действий правительства Трасс в 2022 году. Он призвал спросить у британцев, как повлияло предыдущее управление экономикой на их ставки по ипотеке и инфляцию.

«Я думаю, вы получите похожие ответы», — заключил представитель Стармера.

В 2024 году Трасс также потеряла место в парламенте по итогам выборов. Она набрала 11 217 голосов в своем избирательном округе в Юго-Западном Норфолке на востоке Англии, уступив кандидату от лейбористов Терри Джерми, набравшему 11 847 голосов.

Ранее Макрону и Стармеру предсказали потерю власти из-за рукопожатий с Зеленским.

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