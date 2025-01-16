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Бывший премьер-министр назвала Британию «несостоявшимся государством»

Экс-премьер Трасс признала Великобританию «несостоявшимся государством»
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала Британию «несостоявшимся государством». Об этом она рассказала в интервью ведущему популярного подкаста Питеру Маккормаку.

«Есть ощущение, что люди в Британии начинают осознавать тот факт, что у нас в стране несостоявшееся государство. Они начинают это осознавать», — заявила она.

По словам Трасс, раньше жители страны просто жаловались на «самую бесполезную кучку политиков в мире», которых можно было выгнать и найти новых. Однако, по мнению экс-премьера, ситуация после подобных перестановок не улучшается, потому что фундаментальная проблема заключается в самом государстве.

Лиз Трасс пробыла на посту главы правительства всего 49 дней. Она ушла в отставку после того, как принятый ею экономический план привел к рекордному падению фунта.

В 2024 году Трасс также потеряла место в парламенте по итогам выборов. Она набрала 11 217 голосов в своем избирательном округе в Юго-Западном Норфолке на востоке Англии, уступив кандидату от лейбористов Терри Джерми, набравшему 11 847 голосов.

Ранее бывший премьер Британии решила засудить действующего.

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