Эксперт спрогнозировал катастрофические последствия для Трампа из-за Украины

Конфликт на Украине может обернуться катастрофическими последствиями для будущего президента США Дональда Трампа, если он не сможет заключить мирное соглашение. Об этом сообщил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа. Потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну», — отметил он.

По мнению Миршаймера, у Трампа есть лишь два варианта развития событий: продолжить конфликт, который проиграют и Киев, и Запад, или же выполнить все требования Москвы и заключить мирное соглашение. Профессор подчеркнул, что Запад обязан согласиться на условия Москвы, поскольку Киев не победит на поле боя.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

До этого Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее журналисты назвали Путина «трудным соперником» для Трампа.