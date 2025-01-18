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Эксперт спрогнозировал катастрофические последствия для Трампа из-за Украины

Аналитик Миршаймер: заморозка конфликта на Украине станет для Трампа катастрофой
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Конфликт на Украине может обернуться катастрофическими последствиями для будущего президента США Дональда Трампа, если он не сможет заключить мирное соглашение. Об этом сообщил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа. Потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну», — отметил он.

По мнению Миршаймера, у Трампа есть лишь два варианта развития событий: продолжить конфликт, который проиграют и Киев, и Запад, или же выполнить все требования Москвы и заключить мирное соглашение. Профессор подчеркнул, что Запад обязан согласиться на условия Москвы, поскольку Киев не победит на поле боя.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

До этого Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее журналисты назвали Путина «трудным соперником» для Трампа.

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