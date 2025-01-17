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Путин рассказал, почему Громыко называли «Мистер Нет»

Путин: главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет» из-за условий холодной войны
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РИА Новости

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом вспомнил главу МИД СССР Андрея Громыко и объяснил, почему его называли «Мистер Нет».

«Ну, потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны. Но для этого ООН и создавалась в свое время, для того, чтобы там искать приемлемые решения», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как в мире соблюдать баланс сил при постоянной турбулентности.

Российский лидер добавил, что нельзя подменять ООН несуществующими «правилами игры» и использовать организацию в корыстных целях.

17 января в Кремле состоялись переговоры Путиным и Пезешкианом. В ходе встречи российский президент отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Путин добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе переговоры глава Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее Путин высказался о будущем Сирии.

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