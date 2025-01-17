В Совфеде оценили вероятность снижения конфронтации в мире при Трампе

Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru.

«Если сравнивать с правлением Байдена, то это будет более турбулентная история, период шараханий из стороны в сторону. Период возникновения, а затем крушения надежд», — сказал он.

Сенатор считает, что напряжение в международных отношениях, скорее всего, будет только нарастать. Косачев отметил, что при Трампе продолжится политика США, «разрушительная к остальному миру».

В свою очередь, другой член Совфеда Алексей Пушков отметил, что у избранного президента США Дональда Трампа нет «опасной русофобии», характерной для администрации демократов, и он относится к России как к важному фактору в мировой системе.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней.

Ранее Лавров заявил, что РФ и США не договаривались о встрече Путина и Трампа.