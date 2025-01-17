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Шольц оценил возможность прекращения военных поставок Украине со стороны США

Reuters: Шольц надеется, что США при Трампе продолжат военную помощь Киеву
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Staff Sgt. Shawn White/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая сторона не ожидает прекращения военной помощи Украине со стороны США в ходе правления избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, передает Reuters.

Канцлер заявил, что дважды говорил с Трампом после объявления итогов выборов. Шольц заверил, что между Германией и США идет «интенсивный» дипломатический диалог.

«Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет продолжаться и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины», — заявил он.

До этого агентство Bloomberg писало, что команда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. В публикации говорится, что основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть.

Ранее аналитик Меркурис предупредил Трампа, что цели Путина на Украине изменились.

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