Венгрия считает Трампа политическим союзником Орбана

Венгрия считает избранного президента США Дональда Трампа политическим союзником премьер-министра Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телекомпании HirTV.

«Мы ожидаем, что в венгерско-американском сотрудничестве откроются новые возможности и наступит золотой век, поскольку Дональд Трамп и Виктор Орбан, несомненно, являются политическими союзниками», — прокомментировал Сийярто, добавив, что у глав Венгрии и США схожие взгляды по разным политическим вопросам.

Сийярто также отметил, что в годы президентства Джо Байдена отношения между США и Венгрией не развивались. По мнению главы МИД Венгрии, американский посол в Будапеште Дэвид Прессман в последние несколько лет подталкивал Брюссель к войне. Он выразил надежду, что Трамп направит в Будапешт нового посла, который выведет сотрудничество двух государств на новый уровень.

До этого Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с Москвой без них.

Ранее сообщалось, что в Венгрии заявили о необходимости защитить «Турецкий поток».