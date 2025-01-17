В ГД рассказали, когда может быть принята энергостратегия РФ до 2050 года

Шульгинов: энергостратегия РФ до 2050 года может быть принята в текущем квартале

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявил, что энергостратегия до 2050 года может быть принята уже в текущем квартале. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, стратегию рассматривают в федеральных органах исполнительной власти. Также учитывается синхронизация с Генсхемой размещения энергообъектов до 2042 года.

«В первом квартале она (Стратегия. — «Газета.Ru») должна быть принята», — отметил Шульгинов.

Энергостратегия является основным документом стратегического планирования в сфере энергетики. Она определяет направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа. Он исключает из закона «О таможенном тарифе» нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ.

Ранее стало известно, что поддержка возобновляемой энергетики в России должна прекратиться после 2035 года.