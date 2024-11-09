Поддержка возобновляемой энергетики в России должна прекратиться после 2035 года, когда ВИЭ-проекты смогут достичь ценового паритета с традиционными источниками. Это следует из имеющейся в распоряжении ТАСС доработанной Энергостратегии-2050.

Отмечается, что документ отправлен в правительство.

«Ключевой задачей является повышение эффективности использования ВИЭ-генерации с целью прекращения после 2035 года механизмов поддержки и достижения ценового паритета с традиционной генерацией», — утверждается в документе.

Подчеркивается, что для этого нужно также создавать стимулы для экспорта оборудования и оказания услуг по ВИЭ-объектам заграницей; должны совершенствоваться системы добровольного спроса на ВИЭ и развитие систем накопления.

В материалах АЦ ТЭК говорится, что доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе РФ к 2036 году будет составлять от 1,5 до 2,1% в зависимости от сценария (целевой — 1,8%) с нынешних 0,6%, а к 2050 году, возможно, составит от 1,4% в стресс-сценарии до 6,6% в инерционном (3,1% в целевом).

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали исключения из санкций против России ради энергетики.

Ранее финансист предрек судьбу доллара при Трампе.