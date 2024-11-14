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Президент Ирана сделал заявление по поводу создания ядерного оружия

Пезешкиан заверил Гросси, что Иран не будет создавать ядерное оружие

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Iranian State Tv/Global Look Press

Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщает агентство Mehr.

«Как мы неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи. — Прим. ред.), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать», — сказал президент.

2 ноября глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые позволят при необходимости создать ядерное оружие. По его словам, Иран не имеет никаких препятствий в том, что касается именно технической стороны вопроса, и единственным «сдерживающим фактором» является предписание руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что Исламская Республика не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Говоря о ядерной доктрине Ирана, Харази отметил, что шаги по ее изменению возможны, «в особенности, если Иран столкнется с экзистенциальной угрозой».

Ранее спикер МИД Ирана Багаи заявил о принципиальном отказе страны от ядерного оружия.

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