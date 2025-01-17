Пезешкиан заявил, что договор РФ и Ирана выведет двусторонние отношения на новый уровень

Пезешкиан: договор о партнерстве РФ и Ирана откроет новую главу в отношениях

Российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве откроет новую главу в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«Я уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях», — заявил он.

17 января Пезешкиан прилетел в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. После встречи главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

До этого глава МИД Ирана заявил, что договор не предполагает формирования военного союза с Россией. По его словам, соглашение охватывает в первую очередь экономику и торговлю. При этом в нем есть пункты о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Ранее Лавров рассказал, на что нацелен договор России и Ирана.