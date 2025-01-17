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Президента Южной Кореи попросили заключить под стражу

«Рёнхап»: следователи попросили заключить под стражу президента Южной Кореи
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The Presidential Office/Reuters

Южнокорейские следователи запросили ордер на заключение под стражу президента страны Юн Сок Ёля, сообщает агентство «Рёнхап».

«Сегодня во второй половине дня [Южнокорейское Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO)] запросило у Западного районного суда Сеула ордер на заключение под стражу подозреваемого Юн Сок Ёля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему предъявлены обвинения в мятеже и превышении должностных полномочий. CIO трижды вызывало президента на допрос, но он проигнорировал требования следователей.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. «Рёнхап» отмечал, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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