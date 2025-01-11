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Байден хочет заранее помиловать критиков Трампа

Байден изучает возможность помиловать критиковавших Трампа лиц
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Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден изучает возможность помиловать критиковавших Дональда Трампа лиц до того, как он вступит в должность главы американского государства. Об этом заявил Байден, которого цитирует ТАСС.

«Мысль о том, что он накажет людей, которые не соглашаются с тем, каким, по его мнению, должен быть политический курс <...>, возмутительна. Обсуждение, касающееся некоторых людей, все еще продолжается, но решения нет», — заявил Байден.

Помилование со стороны Джо Байдена, пока он занимает пост главы американской администрации, позволит критикам Дональда Трампа избежать уголовной ответственности, в том числе за клевету.

До этого избранный глава американского государства Дональд Трамп заявил, что приговоренные к высшей мере наказания заключенные, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад».

Ранее Маск одним словом отреагировал на неожиданное решение Байдена.

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