Байден хочет заранее помиловать критиков Трампа

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден изучает возможность помиловать критиковавших Дональда Трампа лиц до того, как он вступит в должность главы американского государства. Об этом заявил Байден, которого цитирует ТАСС.

«Мысль о том, что он накажет людей, которые не соглашаются с тем, каким, по его мнению, должен быть политический курс <...>, возмутительна. Обсуждение, касающееся некоторых людей, все еще продолжается, но решения нет», — заявил Байден.

Помилование со стороны Джо Байдена, пока он занимает пост главы американской администрации, позволит критикам Дональда Трампа избежать уголовной ответственности, в том числе за клевету.

До этого избранный глава американского государства Дональд Трамп заявил, что приговоренные к высшей мере наказания заключенные, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад».

Ранее Маск одним словом отреагировал на неожиданное решение Байдена.