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В Марий Эл депутат назвал двух женщин «хабалками» после жалоб на высокие цены

В Марий Эл депутат Сакович назвал женщин «хабалками» после жалоб на высокие цены
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат в Марий Эл от «Единой России» Андрей Сакович во время общения с подписчицами назвал их «тупыми», а также «хабалками». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что пользовательницы соцсети пожаловались ему на рост цен на продукты, после чего получили оскорбления в свой адрес.

«Такие хабалки, как вы с Марией, правилам хорошего тона не обучены, поэтому лезете туда, куда не звали», — написал он.

Источник уточнил, что в региональном отделении ЕР отчитались о поступлении двух жалоб на поведение депутата. Результат лингвистической экспертизы показал, что Сакович своими словами не оскорблял местных жительниц.

В партии отметили, что с депутатами в Марий Эл провели «образовательные мероприятия».

Недавно депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев «закатил истерику» на борту из-за места. Сначала у него возник конфликт с соседями, а после он начал ругаться с бортпроводниками. На появившейся в соцсетях видеозаписи депутат утверждает, что «может купить себе бизнес-класс», но летает с народом, что «для него неприемлемо».

Ранее пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете.

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