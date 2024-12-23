Сахалинский депутат извинился за дебош в самолете, из-за которого задержали вылет

Депутат Понажев извинился за скандал, из-за которого его высадили из самолета

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев, которого высадили с рейса Москва – Южно-Сахалинск, извинился в своем Telegram-канале перед пассажирами и экипажем самолета.

Мужчина отметил, что полностью признает свою вину в инциденте, из-за которого вылет задержали на 40 минут. Депутат отметил, что был в «стрессовом состоянии» и сильно устал тогда, однако признал, что это никак его не оправдывает.

«Приношу извинения пассажирам и экипажу воздушного судна», — заключил депутат.

В субботу депутат «закатил истерику» на борту из-за места. Сначала у него возник конфликт с соседями, а после он начал ругаться с бортпроводниками. На появившейся в соцсетях видеозаписи Понажев утверждает, что «может купить себе бизнес-класс», но летает с народом, что «для него неприемлемо». В конце ролика он подчеркнул, что «не хочет лететь ни с кем».

Издание подчеркивает, что полицейские вывели депутата из самолета, а рейс был задержан на 40 минут.

Ранее в Турции на час задержали авиарейс Измир — Стамбул из-за драки пассажиров.