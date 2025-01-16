Правительству Великобритании следует сконцентрироваться на проведении расследования массовых случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек, а не искать в стране российских шпионов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, этим должны заниматься британские правоохранительные органы, хотя я прекрасно понимаю, какое на них оказывается давление», — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что это сложившаяся традиция для Британии. Захарова также напомнила о скандалах, которые «сотрясали Букингемский дворец», а также кого из членов британской королевской семьи затрагивали эти скандалы и как эта тема периодически закрывалась в информационном пространстве.

«Но заниматься этим должны правоохранительные органы, которые все ищут российских шпионов, «Новичком» балуются бесконечно. Лучше бы они этими вопросами занимались», — указала дипломат.

До этого Маск обвинил британского премьер-министра в соучастии в случаях массового сексуального насилия над несовершеннолетними девочками в королевстве. По словам предпринимателя, в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы.

В то время когда в Британии фиксировались эти нападения, прокурорскую службу возглавлял нынешний премьер-министр королевства Кир Стармер. Под его руководством Королевская прокуратура прекратила расследование, несмотря на неопровержимые доказательства. По мнению Маска, это связано с тем, что Стармер мог быть в этом замешан.

Ранее Стармер ответил на обвинения Маска о сексуальном насилии над детьми.