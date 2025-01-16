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Лавров заявил, что РФ и США не договаривались о встрече Путина и Трампа

Лавров: между Россией и США не было контактов по вопросу встречи Путина и Трампа
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Михаил Климентьев/РИА Новости

К настоящему моменту между Россией и США не было контактов в двустороннем формате, посвященных встрече избранного президента Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

«Если у них (США. — «Газета.Ru») это назревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что США многое «наворотили» в ущерб себе и Европе. Тем не менее если у Вашингтона будет политическая воля, то организовать встречу Путина и Трампа будет возможно, подчеркнул министр.

15 января проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать площадкой для встречи Путина и Трампа. Он отметил, что беседа лидеров точно не будет проводиться в Швейцарии, поскольку она перестала быть нейтральным государством после присоединения к санкциям против России.

Ранее экс-посол РФ в Вашингтоне оценил перспективы диалога России и США при Трампе.

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