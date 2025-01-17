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Байдена обвинили в расколе Украины

Медведчук: Байден расколол Украину, в его планах не стояла защита украинцев
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Президент США Джо Байден расколол Украину и превратил ее в «концлагерь», в его планах не стояла защита украинцев. Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его слова приводятся на сайте движения.

Медведчук призвал украинских граждан внимательнее прислушаться к прощальному телеобращению Байдена к американцам.

По мнению политика, «тот концлагерь», который устроили на Украине сторонники президента Владимира Зеленского под руководством «американских хозяев», и есть основа для будущей жизни украинцев.

Именно по приказу Байдена Украину раскололи на тех, кто пытается откупиться, спасти свои жизни и жизни своих близких, и тех, кто торгует чужими жизнями, баснословно обогащается, заявил Медведчук. Он обвинил Байдена во всем, что происходит на Украине: разрухе, бегстве людей, беззаконии.

Оппозиционер добавил, что нынешнее руководство Украины «заслуживает справедливого наказания» и оно неотвратимо.

Ранее Зеленский перечислил причины разочарования в Байдене.

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