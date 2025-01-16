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Зеленский перечислил причины разочарования в Байдене

Зеленский рассказал о частичном разочаровании в Байдене в вопросе помощи Украине
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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Киева. В интервью польским СМИ он перечислил ряд причин для этого.

По его словам, в некоторых вопросах Киев просил действовать Вашингтон иначе и «не быть таким медленным».

Речь идет о превентивных санкциях против России до 24 февраля 2024 года и поставках оружия, указал он. Глава государства назвал отказ от соответствующих мер «слабой позицией».

Кроме того, Зеленский недоволен медленными темпами поставок систем ПВО. Украинский лидер также не понял, почему США отказывались поставлять системы Patriot сразу после начала конфликта.

Накануне президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил, что сумел сохранить свободу Украины. Кроме того, Байден подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году.

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