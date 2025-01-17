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Белоруссия направила приглашение ОБСЕ для участия в наблюдении за выборами

МИД Белоруссии пригласил наблюдать за выборами президента БДИПЧ ОБСЕ
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия пригласила наблюдать за выборами президента республики, назначенными на 26 января, миссию БДИПЧ ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», — сказал он.

По словам Глаза, белорусская сторона пригласила также международные организации, среди которых Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ и Парламентское Собрание Союзного государства. Он добавил, что для всех наблюдателей будут созданы равные условия, которые позволят представителям убедиться в открытости и транспарентности страны, а также увидеть миролюбивую и гостеприимную Белоруссию.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Накануне сообщалось, что избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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