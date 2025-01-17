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Гренландия отказалась от присоединения к США

WP: власти Гренландии высказались против присоединения к Соединенным Штатам
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Власти Гренландии высказались против присоединения к Соединенным Штатам на фоне громких заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в авторском материале для газеты The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.

«Как четко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы», — заявила Натаниэльсен.

Она добавила, что Нуук положительно смотрит на расширение экономического сотрудничества с Вашингтоном, которое не предусматривает поглощение территории, но может принести пользу и Гренландии, и Соединенным Штатам.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пригласила его посетить страну.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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