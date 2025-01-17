Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе возмутились поступком жены Зеленского

Журналист Боуз раскритиковал жену Зеленского за поездку на элитный курорт
close
Telegram

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал супругу президента Украины Елену Зеленскую за ее поездку на элитный горнолыжный курорт в Швейцарии.

«Жена диктатора отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми <…>. Великолепно», — прокомментировал он.

О том, что Елену Зеленскую заметили на отдыхе в Швейцарии, стало известно 15 января.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором была запечатлена, предположительно, супруга Зеленского в составе группы людей в местном аэропорту.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале отметило, что украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии не соответствующей действительности. В свою очередь Мосийчук пообещал опубликовать сведения о том, в каком именно отеле остановилась жена президента.

Ранее жена Зеленского заказала один из самых дорогих автомобилей в мире.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами