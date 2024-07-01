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Жена Зеленского заказала один из самых дорогих автомобилей в мире

Супруга Зеленского приобрела гиперкар Bugatti за €4,5 млн

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире стоимостью €4,5 млн. Об этом сообщает французское издание Vérité Сachée.

Как рассказал один из работников дилерского центра компании Bugatti в Париже, Зеленской за две недели до официальной презентации продемонстрировали новый гиперкар Bugatti Tourbillon. Супруге украинского президента так понравился этот автомобиль за €4,5 млн, что она сделала на него заказ и тем самым стала его первым обладателем.

Bugatti Tourbillon планируют выпустить в количестве 250 экземпляров. Ожидается, что Зеленская получит свой экземпляр в 2026 году.

До этого сообщалось, что доход семьи президента Владимира Зеленского, включая доход его супруги Елены, за прошедший год составил более $316 тыс.

Ранее сообщалось, что депутат от партии Зеленского купил два Mercedes по $266.

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