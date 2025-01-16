Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили, что детали сделки с ХАМАС до сих пор не утверждены

Кабмин Израиля: детали сделки о прекращении огня в Газе все еще не согласованы
close
Reuters

Израиль и палестинское движение ХАМАС все еще не согласовали детали сделки по прекращению огня на территории сектора Газа и освобождению заложников, удерживаемых в плену с октября 2023 года. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства еврейского государства Давид Менсер, передает ТАСС.

«По состоянию на текущий момент детали соглашения окончательно не утверждены», — сказал он.

Менсер добавил, что в настоящее время в столице Катара продолжаются соответствующие переговоры. Участвующие в них израильские дипломаты прилагают все усилия «для достижения решения», подчеркнул представитель правительства.

16 января офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху обвинил руководство ХАМАС в отказе от выполнения ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В связи с этим в Израиле решили не созывать заседание военно-политического кабинета и членов правительства для утверждения сделки до тех пор, пока палестинское движение не подтвердит все ее детали.

Позже ситуацию прокомментировал член политического бюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. Он рассказал, что палестинское движение привержено соглашению с Израилем, о котором объявили посредники.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац поручил разработать план «полного уничтожения» ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами