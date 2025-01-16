В Израиле заявили, что детали сделки с ХАМАС до сих пор не утверждены

Кабмин Израиля: детали сделки о прекращении огня в Газе все еще не согласованы

Израиль и палестинское движение ХАМАС все еще не согласовали детали сделки по прекращению огня на территории сектора Газа и освобождению заложников, удерживаемых в плену с октября 2023 года. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства еврейского государства Давид Менсер, передает ТАСС.

«По состоянию на текущий момент детали соглашения окончательно не утверждены», — сказал он.

Менсер добавил, что в настоящее время в столице Катара продолжаются соответствующие переговоры. Участвующие в них израильские дипломаты прилагают все усилия «для достижения решения», подчеркнул представитель правительства.

16 января офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху обвинил руководство ХАМАС в отказе от выполнения ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В связи с этим в Израиле решили не созывать заседание военно-политического кабинета и членов правительства для утверждения сделки до тех пор, пока палестинское движение не подтвердит все ее детали.

Позже ситуацию прокомментировал член политического бюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. Он рассказал, что палестинское движение привержено соглашению с Израилем, о котором объявили посредники.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац поручил разработать план «полного уничтожения» ХАМАС.