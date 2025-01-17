Экс-глава МИД Украины: подход Трампа идентичен подходу Путина

Кулеба считает, что Путин и Трамп должны были родиться в 19 веке

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп должны были родиться в 19 веке. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Суспільне Новини».

После заявлений американского политика о Канаде, Дании и Панамском проливе мир стал свидетелем провозглашения доктрины, которая подразумевает отсутствие правил и наличие только национального интереса, отметил он.

По его мнению, этот подход идентичен подходу Путина, который тоже считает, что правил не существует, кроме национального интереса.

При этом Кулеба подчеркнул, что это не означает, что они находятся в сговоре и смогут делать что-то совместно, потому что национальные интересы РФ и США сильно отличаются.

«Они оба должны были родиться в XIX веке. Где-то после Венского конгресса 1815, когда монархи договорились о том, как будет функционировать мир: там, где я есть, все мое и вы туда не лезете. А если у меня начинаются проблемы, вы приходите и помогаете», — сказал бывший дипломат.

По его словам, у них в 21 веке «контекст несколько иной», однако этот конфликт нельзя остановить «кавалерийской атакой».

16 января помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что инициатором телефонного разговора между Путиным и Трампом, который вступит в должность 20 января 2025 года, может стать любой из них.

Ранее сообщалось, что Трамп готовит санкции против России ради мирной сделки.