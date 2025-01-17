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Финская таможня сняла обвинения с танкера Eagle S

Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S
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Finnish Border Guard/Reuters

Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S, который мог повредить подводные коммуникации в Финском заливе. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR со ссылкой на решение таможни.

«В ходе допроса и следствия умысел в санкционных правонарушениях на данный момент не выявлен. Расследование касалось ситуации доставки топлива экипажем судна Eagle S в территориальные воды Финляндии. Допрос показал, что судно вошло в территориальные воды по просьбе властей, поэтому нельзя считать, что экипаж доставил топливо в Финляндию намеренно», — заявил директор таможенного надзора Ханну Синкконен.

Уточняется, что груз танкера был задержан и расследование продолжается.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что Варшава не обладает информацией о присутствии корабля «теневого флота РФ» рядом с главным газопроводом страны — Baltic Pipe.

26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Ранее президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море.

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