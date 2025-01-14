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В Польше прокомментировали сообщения о корабле «теневого флота РФ» возле Baltic Pipe

Представитель МИД Польши: у нас нет данных о корабле РФ возле Baltic Pipe
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Reuters

Польша не обладает информацией о присутствии корабля «теневого флота РФ» рядом с главным газопроводом страны — Baltic Pipe. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, слова которого приводит Reuters.

В то же время оператор трубопровода Gaz-System заявил, что Baltic Pipe работает в штатном режиме, без сбоев, сообщает Reuters. В компании также отметили, что аспекты, выходящие за рамки эксплуатации трубопроводов, являются конфиденциальными и входят в компетенцию других учреждений.

Заявление было сделано после того, как польская государственная телекомпания TVP World сообщила со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел, что судно «теневого флота РФ» было замечено кружащим вокруг подводного трубопровода, который доставляет газ из Норвегии в Польшу.

26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России. ЕС пообещал новые санкции в ответ на последний инцидент.

Ранее президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море.

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