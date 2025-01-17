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Зеленский обсудил с министром обороны Италии совместное производство оружия на Украине

Зеленский обсудил подготовку ВСУ и гарантии безопасности с главой МО Италии
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто во время его визита в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что они обсудили укрепление противовоздушной обороны страны, подготовку военнослужащих ВСУ и технического персонала в Италии, а также расширение сотрудничества между оборонными компаниями, включая совместное производство и его локализацию на Украине.

«Я отметил важность инвестиций в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство беспилотников», — написал Зеленский.

Он добавил, что во время их встречи также обсуждалась подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Риме, и гарантии безопасности.

По его словам, самой эффективной гарантией является членство страны в НАТО, так как это открывает путь к справедливому и длительному миру в Европе.

16 января британский премьер-министр Кир Стармер во время визита в Киев заявил, что Лондон готов к отправке миротворческого контингента на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине.

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