В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «возвращению Голливуда к свету»

Сенатор Пушков считает, что решение Трампа поставит на уши весь Голливуд

Назначением послов президента США в Голливуде актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне Дональд Трамп поставит на уши всю столицу американской киноиндустрии. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности», — написал он, отметив, что ни один из них не входит в знаменитые списки рэпера Пи Дидди.

Эти три актера являются «прочными консерваторами, верящими в наличие только двух полов», а Мел Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за свои «нонконформистские взгляды», заявил Пушков.

По его словам, Трамп понимает, что Голливуд — одна из главных площадок формирования ценностей современных США, поэтому «борьба за душу Америки... — предстоит нешуточная».

16 января американский политик, назначая своих послов в киномекке, пообещал «вернуть Голливуд к свету».

Ранее сообщалось, что мусоровоз Трампа станет частью церемонии инаугурации.