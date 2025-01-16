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В НАТО назвали призыв к войне призывом к миру

Глава Военного комитета НАТО Бауэр назвал призыв к войне призывом к миру
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Virginia Mayo/AP

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал призыв к войне призывом к миру. Его слова приводит ТАСС.

«Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут», — заявил он.

Также военный призвал как можно сильнее увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для «наибольшей эффективности» действий Вооруженных сил Украины, а также психологически готовить жителей стран Евросоюза к войне.

Также Бауэр заявил, что НАТО планирует создать «щит» против России, который будет стоить больше 2% ВВП союзников. Что будет входить в этот щит, он не уточнил.

Бауэр — лейтенант-адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов. Еще в 2023 году он заявлял, что альянс НАТО готов к военной конфронтации с Россией. Уже в феврале нидерландца сменит на посту председателя Военного комитета НАТО итальянский адмирал Каво Драгоне.

Ранее в США испугались «войны внутри НАТО».

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