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Стало известно, во сколько обойдется «щит» НАТО против России

Бауэр: НАТО создает «щит» против России, он будет стоить больше 2% ВВП союзников
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Johanna Geron/Reuters

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс планирует создать «щит» для защиты от России, который будет стоить союзникам блока больше 2% ВВП. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в НАТО понимают, что им необходимо коллективно защититься против угроз со стороны России.

«Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот «щит», — заявил он.

Он добавил, что это стоит больше чем 2% от ВВП каждого члена НАТО.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны не желают членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что речь идет о США, Венгрии, Словакии и Германии. Также публично против членства Украины в альянсе высказывался еще как минимум Люксембург, а также Бельгия, Словения и Испания.

Ранее Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине.

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