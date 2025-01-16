Стало известно, во сколько обойдется «щит» НАТО против России

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс планирует создать «щит» для защиты от России, который будет стоить союзникам блока больше 2% ВВП. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в НАТО понимают, что им необходимо коллективно защититься против угроз со стороны России.
«Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот «щит», — заявил он.
Он добавил, что это стоит больше чем 2% от ВВП каждого члена НАТО.
До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны не желают членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что речь идет о США, Венгрии, Словакии и Германии. Также публично против членства Украины в альянсе высказывался еще как минимум Люксембург, а также Бельгия, Словения и Испания.
Ранее Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине.